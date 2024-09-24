Утащил в воду на глазах подруг. В Малайзии крокодил съел шестилетнюю девочку

В Малайзии крокодил утащил под воду девочку на глазах ее деда

В малайзийском штате Саравак крокодил напал на шестилетнюю девочку, купавшуюся в реке с подругами. Об этом сообщило издание AsiaOne .

Хищник атаковал Цицилию Интик, когда она отправилась на реку со своим дедушкой и подругами. На их глазах крокодил утащил девочку под воду, дедушка не успел вмешаться и не смог помочь ребенку.

Спасатели прибыли на место происшествия через девять минут, но к этому времени крокодил уже скрылся. Поиски Цицилии продолжили ее родственниками и сотрудники полиции.

По данным источника издания The Borneo Post, поисковая операция длится уже пять дней. Спасатели обследовали территорию в радиусе двух километров от места происшествия, но пока безуспешно.

Ранее в Индии тигр напал на фермера, собиравшего дрова возле заповедника. Хищник утащил мужчину в лес, а затем растерзал и частично съел.