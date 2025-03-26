Турист упал в кишащую крокодилами реку и пропал

News.com.au: упавшего в реку с крокодилами туриста ищут в Австралии

Пожилой мужчина отправился кататься на каяке по реке Драйсдейл, кишащей крокодилами. Вскоре турист пропал без вести, сообщил портал News.com.au.

Туристическая группа совершала тур примерно в 150 километрах к западу от города Уиндем. Во время поездки на каяке 79-летний мужчина упал в воду. Друг кинулся на помощь, но его унесло сильным течением.

Спасатели нашли туриста спустя 10 часов цепляющимся за дерево в 15 метрах от берега. Мужчину спасли. Однако его товарищ до сих пор числится пропавшим без вести.

Детектив округа Кимберли Джон Хатчинсон заявил, что поисковую операцию усложнили непростые погодные условия и сложный рельеф. Тропические леса и болота парка стали временно непроходимыми из-за сильных дождей.

Река Драйсдейл известна в Австралии как одно из самых больших мест обитания гребнистых крокодилов. Поэтому здесь запрещено купаться, разбивать лагерь и даже находиться на берегу.

В ЮАР гигантский крокодил схватил семилетнего мальчика, который рыбачил на берегу. Хищник откусил ребенку руку.