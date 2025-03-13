Крокодил-людоед растерзал за год трех человек

TI: в Индии крокодил-людоед растерзал трех человек за год

В Индии четырехметровый крокодил убил трех человек за последний год. Об этом сообщило издание Times of India .

Крокодилы и бенгальские тигры давно стали бичом для Индии. На этот раз жители деревень, расположенных вдоль реки Орсанг в муниципалитете Дабхой, штат Гуджарат, пожаловались на нападения речного хищника.

Четырехметровый крокодил нападает и убивает тех, кто заходит в реку возле деревни Гамди. В прошлое воскресенье рептилия убила 45-летнего Пахадсинха Васаву, жителя округа Нармада. За последние 12 месяцев это уже третье смертельное нападение.

«Васава зашел в воду, чтобы порыбачить возле деревни Гамди, когда крокодил утащил его в реку. Некоторое время его видели плывущим по реке с телом мужчины, после чего он исчез», — рассказал активист по защите дикой природы из Дабхоя Алкеш Маачи.

По его словам, поисковая операция уже началась, но тело мужчины пока не нашли.

При этом Маачи отметил, что Васава стал пятым человеком, на которого напал этот крокодил. Местные жители знают об опасности, поэтому не лезут в реку.

Ранее в Гондурасе подросток столкнул старшего брата в бассейн с крокодилом под смех родителей, но тот успел выскочить из воды и не пострадал.