Кристиан Грей попался в Москве на глупой краже
Кристиан Грэй похитил кольцо в ТЦ и сдал его в ломбард
Полиция задержала москвича за крупную кражу в торговом центре. В отделении выяснилось, что 26-летнего мужчину зовут Кристиан Грэй, на это обратил внимание телеграм-канал «112».
Молодой человек промышлял в торговом центре «Европейский». Работник ювелирного магазина заметил, что мужчина взял с прилавка дорогое кольцо и ушел.
Найти злоумышленника полиции удалось быстро. Преступник сдал украшение ценой в два миллиона рублей в ближайший ломбард. Здесь ему заплатили 20 тысяч рублей.
Кристиан Грэй успел забрать наличные, после этого его задержали. За кражу в крупном размере ему грозит до шести лет лишения свободы — ювелирный магазин оценил кольцо всего в 300 тысяч рублей.
Рядовое преступление привлекло внимание прессы из-за имени злоумышленника. Он полный тезка главного героя романа «Пятьдесят оттенков серого».
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