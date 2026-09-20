Кристиан Грей попался в Москве на глупой краже

Кристиан Грэй похитил кольцо в ТЦ и сдал его в ломбард

Полиция задержала москвича за крупную кражу в торговом центре. В отделении выяснилось, что 26-летнего мужчину зовут Кристиан Грэй, на это обратил внимание телеграм-канал «112» .

Молодой человек промышлял в торговом центре «Европейский». Работник ювелирного магазина заметил, что мужчина взял с прилавка дорогое кольцо и ушел.

Найти злоумышленника полиции удалось быстро. Преступник сдал украшение ценой в два миллиона рублей в ближайший ломбард. Здесь ему заплатили 20 тысяч рублей.

Кристиан Грэй успел забрать наличные, после этого его задержали. За кражу в крупном размере ему грозит до шести лет лишения свободы — ювелирный магазин оценил кольцо всего в 300 тысяч рублей.

Рядовое преступление привлекло внимание прессы из-за имени злоумышленника. Он полный тезка главного героя романа «Пятьдесят оттенков серого».

Ранее жительница Дзержинска украла у бывшего сожителя телефон и крупную сумму денег.