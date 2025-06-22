Крики детей и выбитые стекла. При пожаре на севере Москвы погиб один человек, трое пострадали

Источник 360.ru: один человек погиб при пожаре на Учинской улице в Москве

В Москве на Учинской улице произошел взрыв во время строительных работ на первом этаже жилого дома, начался пожар. Об этом 360.ru сообщил источник.

В двух квартирах выбило двери. Люди просили о помощи. В огне погиб один человек, трое пострадали. Подробности происшествия выясняются.

«Живу в соседнем доме, сама не видела, как взорвалось, но у нас пахнет гарью. Кричала женщина, и тут же подъехали пожарные», — рассказала 360.ru очевидец.

Другая жительница отметила, что вместе с соседями выбежала на улицу и увидела, что в пятом подъезде вылетели все окна и входная дверь на первом этаже.

«Говорят, взорвался газ в квартире на первом этаже. Мужчины помогли выбраться наружу женщине, сказали, что еще остались люди под завалами и их невозможно достать. Я вызвала пожарных и скорую», — сказала она.

По словам жителей соседнего дома, взрывов было несколько.

«Следом — крики детей на улице, выбило стекла. Затем были крики, по ощущениям, рабочих, которые начали бегать и будто бить по железной двери, пытаться открыть ее. Дальше уже повалил дым и приехала пожарная», — рассказала собеседница 360.ru.