Крики детей и выбитые стекла. При пожаре на севере Москвы погиб один человек, трое пострадали
Источник 360.ru: один человек погиб при пожаре на Учинской улице в Москве
В Москве на Учинской улице произошел взрыв во время строительных работ на первом этаже жилого дома, начался пожар. Об этом 360.ru сообщил источник.
В двух квартирах выбило двери. Люди просили о помощи. В огне погиб один человек, трое пострадали. Подробности происшествия выясняются.
«Живу в соседнем доме, сама не видела, как взорвалось, но у нас пахнет гарью. Кричала женщина, и тут же подъехали пожарные», — рассказала 360.ru очевидец.
Другая жительница отметила, что вместе с соседями выбежала на улицу и увидела, что в пятом подъезде вылетели все окна и входная дверь на первом этаже.
«Говорят, взорвался газ в квартире на первом этаже. Мужчины помогли выбраться наружу женщине, сказали, что еще остались люди под завалами и их невозможно достать. Я вызвала пожарных и скорую», — сказала она.
По словам жителей соседнего дома, взрывов было несколько.
«Следом — крики детей на улице, выбило стекла. Затем были крики, по ощущениям, рабочих, которые начали бегать и будто бить по железной двери, пытаться открыть ее. Дальше уже повалил дым и приехала пожарная», — рассказала собеседница 360.ru.
В пресс-службе столичного МЧС уточнили, что из подъезда, в котором загорелась квартира, эвакуировали порядка 20 человек. С верхних этажей спасли двоих. Для ликвидации возгорания привлекли 21 сотрудника ведомства и семь единиц техники.
Пострадавших госпитализировали. Медики оценили их состояние как средней тяжести.
Ранее в многоэтажке в Серове прогремел взрыв бытового газа. Несколько человек пострадали.