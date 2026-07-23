Крик услышали слишком поздно. Отдых школьников у реки обернулся трагедией под Самарой

Тело школьника нашли в реке под Самарой, еще одного мальчика спасли

Тело утонувшего мальчика нашли спасатели в реке в Борском районе Самарской области. О деталях происшествия в «Максе» сообщил региональный главк МЧС.

Школьники пошли купаться на реку рядом с поселком. Предположительно, с течением они справиться не смогли. Попавших в беду детей заметили отдыхающие взрослые.

Первого школьника удалось спасти. Двух других унесло течением. К их поискам привлекли чрезвычайное ведомство — пока найти удалось лишь одно из тел.

Водолазы и спасатели продолжают поиски последнего участника компании — 14-летнего подростка. К поисково-спасательной операции привлекли 20 специалистов. Группировку усилили шестью единицами специальной техники.

С наступлением летнего сезона в России традиционно фиксируется всплеск происшествий на водных объектах, значительную часть пострадавших составляют несовершеннолетние.

По данным МЧС, подавляющее большинство трагедий с детьми происходит во время купания в необорудованных местах.

Только в Самарской области с начала купального сезона 2026 года утонули уже 22 человека. В Тюменской области в начале июля утонули мужчина и ребенок.