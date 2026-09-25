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    «Кричала про рок-группу». Неадекватная нижегородка разгромила машины парковочным столбиком

    В Нижнем Новгороде женщина разбила несколько авто парковочным столбиком

    В Нижнем Новгороде местная жительница разнесла парковочным столбиком автомобили во дворе жилого дома на проспекте Ленина, выкрикивая при этом лозунг «Панки, хой!» и имя фронтмена одной из популярных панк-групп. Об этом 360.ru сообщила пострадавшая по имени Ирина.

    По словам женщины, о том, что ее автомобилю наносят повреждения, она узнала от соседей, позвонивших в дверь. Спустившись вниз, потерпевшая обнаружила, что незнакомая девушка разнесла транспортное средство: в машине разбиты лобовое и боковые стекла, а также фары. Кроме того, пострадала консоль внутри салона.

    «Мы впервые видели эту девушку. Она не имеет отношения ни ко мне, ни к моей семье, ни к соседям из нашего двора», — рассказала собеседница 360.ru.

    Ирине удалось выяснить, что нападавшая находится в процессе развода со своим супругом. Женщина не исключает, что возникший на этом фоне стресс привел к столь неадекватному поведению.

    «Все время она кричала про рок, про рок-группу. Я не знаю, что это было. Но факт остается фактом: она решила навредить моей машине и машине, стоящей рядом», — отметила Ирина.

    Фото: 360.ru

    По ее словам, на место происшествия они с мужем вызвали представителей правоохранительных органов, зафиксировали повреждения и заявили о случившемся.

    «По всей машине — вмятины от столба, который она вырвала с парковки. Им она долбила автомобиль. Потом пошла в магазин, где тоже, насколько я знаю, начала обдирать обои и бить бутылки», — сказала потерпевшая.

    В полиции Нижегородской области подтвердили произошедшее. Нападавшей оказалась местная жительница 1986 года рождения, ее личность оперативно установили.

    «Женщина находится в отделе полиции и в ближайшее время будет передана медицинским работникам для оказания ей необходимой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее стало известно, что пьяный мужчина на экскаваторе разгромил магазин в Москве.