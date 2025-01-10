«Кричал, что я в его оболочке». Жительницы Люберец рассказали о нападении мужчины в женском пальто

Мужчина в маске и женском пальто напал на двух жительниц Люберец

Мужчина в красном женском пальто и черной маске напал на двух женщин в Москве. Потерпевшие рассказали 360.ru о случившемся.

Психотерапевт Вера рассказала, что вышла из дома около 7.30 и проходила мимо жилого комплекса «Яблоневый сад» в Люберцах, когда почувствовала резкий и неожиданный удар в спину.

«Стоял мужчина, согнув ноги, сжав предмет, похожий на нож, и кричал, что я как будто бы надела его оболочку. Или я снимаю с него оболочку. Фигурировало слово оболочка», — уточнила потерпевшая.

Женщина поняла, что мужчина не в себе. По словам Веры, триггером для него стала ее розовая куртка, поскольку он сам был в красной женской верхней одежде. Нападавший кричал, что местная жительница следит за ним, а также порезал ее пуховик. Проходившая мимо гражданка предложила вызвать полицию, после чего мужчина быстрым шагом направился в близлежащий супермаркет.

Вторая пострадавшая Анна выходила из подъезда примерно в 9.40 и разговаривала по телефону с мамой, когда заметила человека.

«Смотрю, подозрительный мужчина. Почему подозрительный — он было в розово-красном пальто, таком малиновом», — уточнила женщина и добавила, что на лице у него была медицинская маска.

По ее словам, от него неприятно пахло. Анна поинтересовалась, из этого ли он подъезда, после чего гражданин ударил ее по ноге. Пострадавшая начала кричать, что вызовет полицию. Мужчина, услышав угрозу, схватил черный пакет или сумку и вышел из подъезда, предварительно толкнув женщину.

«У меня тряслись руки. Я не ожидала, что такое может произойти», — призналась потерпевшая.



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