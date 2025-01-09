Подростки с ножом напали на 53-летнего мужчину в Саратовской области

В городе Баландово в Саратовской области 53-летний мужчина едва не погиб после ножевого ранения. Об этом сообщили в местной больнице, написал «СарИнформ» .

Вечером 2 января пострадавший был возле новогодней елки в центре города, когда подростки внезапно атаковали его с ножом. Мужчина решил не вызывать скорую медицинскую помощь и вернулся домой.

Но состояние пострадавшего ухудшилось, и 5 января он сам пришел в больницу, жалуясь на ранение, сильную одышку, болевые ощущения и повышение температуры тела. Медицинское обследование выявило, что нож повредил правое легкое, диафрагму и печень.

Мужчине провели сложную хирургическую операцию. О том, поймали ли полицейские нападавших, не сообщается.