Крещенские купания отменили в четырех регионах России из-за угрозы атаки БПЛА

Речь идет о приграничных районах Белгородской и Брянской областей, (также сам Брянск) Курской области и Лискинском районе Воронежской области.

Также из-за ситуации с атаками озадачились власти Калужской и Тверской областей. Администрация думает над тем, как лучше все устроить, чтобы купания прошли безопасно.

В Тульской области официально запрещать купания не стали, но разрешили окунаться только в официальных местах. При этом вода там не замерзла, поэтому погрузиться негде — все зоны небезопасные.

Крещенские купания — это не только обряд, но и большой риск для организма. Чтобы экстрим не обернулся плачевно, к нему нужно тщательно подготовиться. Как правильно входить в холодную воду и не заболеть — в материале 360.ru.