Крещение без вреда: как окунаться в прорубь и не угодить в реанимацию
Врач Прокофьев объяснил, кому категорически нельзя купаться на Крещение
Крещенские купания — это не только духовный обряд, но и серьезная нагрузка на организм. Чтобы такой экстрим пошел на пользу, а не во вред, к нему нужно правильно подготовиться. Как грамотно войти в ледяную воду и быстро восстановиться после, в чем истинная польза зимнего плавания и какие существуют противопоказания, выяснил 360.ru.
Как подготовиться к купанию в проруби
Самый большой риск купания в проруби — развитие сердечно-сосудистых осложнений, начиная от гипертонических кризов до полной остановки сердца, рассказал 360.ru врач-кардиолог и обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
«Первое, что нужно сделать, — провести хотя бы минимальную скрининговую диагностику работы сердечно-сосудистой системы: сделать ЭКГ, посмотреть давление, пульс, выявить, нет ли каких-то противопоказаний», — отметил медик.
Также важно постепенно привыкать к погружениям в ледяную воду. Начать с обливания холодной водой, каждый раз понижая ее температуру.
Кроме того, следует выбирать специально оборудованные места для крещенских купаний. Там будут находиться медицинские работники, которые оперативно окажут профессиональную помощь в случае непредвиденных ситуаций.
Как правильно окунаться в проруби
Перед погружением в ледяную воду следует размяться. Лучше сделать несколько упражнений, которые разогреют тело: ускорят кровоток, подготовят сердце, повысят частоту сердечных сокращений.
«После разминки можно окунаться в прорубь, но постепенно. Не следует прыгать в полынью сразу», — уточнил Прокофьев.
В ином случае организм испытает колоссальный стресс.
Как быстро согреться после купания на Крещение
После погружения следует сразу же одеться в теплое и выпить горячий чай.
«Нельзя использовать никакие разогревающие мази, содержащие красный перец, змеиный яд и другие подобные компоненты, а также лекарственные препараты, повышающие давление. Запрещено пить алкоголь, курить», — предостерег врач.
Прокофьев отметил, что нельзя растирать кожу, так как могут образоваться микротрещины.
Следует одеться по принципу капусты — чем больше слоев, тем лучше. Если есть теплая зона, например оборудованные палатки с плюсовой температурой, лучше согреться там. Врач подчеркнул — это должно происходить естественным способом.
Кому запрещено окунаться в прорубь
Купание в ледяной воде — огромный стресс, поэтому людям с противопоказаниями подобных ритуалов следует избегать. Окунание категорически запрещено людям:
- перенесшим инфаркт и инсульт;
- с диагностированным поражением вен или артерий;
- с тромбозом нижней конечности;
- с варикозным расширением или хронической венозной недостаточностью.
В чем заключаются польза и вред купания в проруби
Когда человек практикует моржевание и другие виды закаливания, для него купание в проруби будет даже полезным.
«В этом случае тренируется сердечно-сосудистая система, формируется тонус сосудов, укрепляется иммунитет. Однако только если это не разовая акция, а постоянное закаливание», — предостерег Прокофьев.
Врач посоветовал: никогда не практиковавшим подобное и не закалявшимся от инициативы лучше отказаться. Особенно людям от 40 лет.