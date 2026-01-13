Крещение без вреда: как окунаться в прорубь и не угодить в реанимацию

Врач Прокофьев объяснил, кому категорически нельзя купаться на Крещение

Крещенские купания — это не только духовный обряд, но и серьезная нагрузка на организм. Чтобы такой экстрим пошел на пользу, а не во вред, к нему нужно правильно подготовиться. Как грамотно войти в ледяную воду и быстро восстановиться после, в чем истинная польза зимнего плавания и какие существуют противопоказания, выяснил 360.ru.

Как подготовиться к купанию в проруби

Самый большой риск купания в проруби — развитие сердечно-сосудистых осложнений, начиная от гипертонических кризов до полной остановки сердца, рассказал 360.ru врач-кардиолог и обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

«Первое, что нужно сделать, — провести хотя бы минимальную скрининговую диагностику работы сердечно-сосудистой системы: сделать ЭКГ, посмотреть давление, пульс, выявить, нет ли каких-то противопоказаний», — отметил медик.

Также важно постепенно привыкать к погружениям в ледяную воду. Начать с обливания холодной водой, каждый раз понижая ее температуру.

Кроме того, следует выбирать специально оборудованные места для крещенских купаний. Там будут находиться медицинские работники, которые оперативно окажут профессиональную помощь в случае непредвиденных ситуаций.