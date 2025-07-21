«Красота-то какая»: в Раменском из-за дождя затопило проезжую часть

Прошедшие в столичном регионе дожди затопили проезжую часть в Раменском муниципальном округе. Об этом рассказал 360.ru очевидец происшествия.

«Красота-то какая… Море, море», — подписал он присланные кадры, на которых едет вместе с другими автомобилями — встречными и попутными — по глубокой луже.

По данным столичного Дептранса, средняя скорость движения в столичном регионе сейчас составляет 42 километра в час. На Сколковском шоссе, проспекте Мира и Тихой улице из-за непогоды перекрыли движение. ЦОДД призвал соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.

Ранее жители комплекса «Новая Рига» в Красногорске стали передвигаться по улицам на сапбордах из-за того, что уровень воды местами стал достигать бамперов легковых автомобилей.