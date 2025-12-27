«Красную Поляну» завалило снегом. Трассы закрыли сразу после открытия сезона

Горнолыжный курорт «Красная Поляна» накрыл сильный снегопад — из-за этого трассы пришлось закрыть как минимум до конца дня. Видео последствий непогоды оказалось в распоряжении 360.ru.

Как сообщил Telegram-канал Kub Mash, коммунальным и спасательным службам требуется время, чтобы расчистить склоны и привести спуски в безопасное состояние. Сроки возобновления катания пока не называются.

Ситуация выглядит иронично на фоне того, что курорт официально открыл сезон только накануне. За день до снегопада лыжники и сноубордисты успели выстоять очереди на подъемники, а уже на следующий день катание оказалось временно недоступно из-за погодных условий.

Другой курорт — «Роза Хутор» — временно ограничил продажу ски-пассов. Причина противоположная — отсутствия снега. Ограничения будут действовать до 4 января 2026 года.