На Сахалине суд освободил охотников за убийство краснокнижных оленей
Убившие 26 краснокнижных оленей браконьеры избежали наказания
На Сахалине суд принял решение освободить от наказания браконьеров, которые вели охоту на краснокнижных оленей. Об этом сообщил РБК.
По данным издания, в феврале 2023 года мужчины расправились с 26 северными оленями, занесенными в Красную книгу. В январе 2024 года суд приговорил Алексея Василенко к 11 месяцам, Александра Смирнова — к одному году. Еще один фигурант — Николай Гродовский — получил шесть месяцев колонии-поселения, а Артем Шишкин — шесть месяцев лишения свободы условно.
Адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы. Сахалинский суд оставил приговоры осужденным без изменений. Но зачел время запрета определенных действий Василенко и Смирнову как отбывание наказания в колонии-поселении. В соответствии с этим срок их наказания закончился, и суд постановил освободить браконьеров.
Ранее житель Кургана предстал перед судом по делу о незаконной охоте на сибирских косуль. Браконьер бил животных на обочине дороги и увозил туши в местное СНТ. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.