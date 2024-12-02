На Сахалине суд освободил охотников за убийство краснокнижных оленей

На Сахалине суд принял решение освободить от наказания браконьеров, которые вели охоту на краснокнижных оленей. Об этом сообщил РБК.

По данным издания, в феврале 2023 года мужчины расправились с 26 северными оленями, занесенными в Красную книгу. В январе 2024 года суд приговорил Алексея Василенко к 11 месяцам, Александра Смирнова — к одному году. Еще один фигурант — Николай Гродовский — получил шесть месяцев колонии-поселения, а Артем Шишкин — шесть месяцев лишения свободы условно.

Адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы. Сахалинский суд оставил приговоры осужденным без изменений. Но зачел время запрета определенных действий Василенко и Смирнову как отбывание наказания в колонии-поселении. В соответствии с этим срок их наказания закончился, и суд постановил освободить браконьеров.

Ранее житель Кургана предстал перед судом по делу о незаконной охоте на сибирских косуль. Браконьер бил животных на обочине дороги и увозил туши в местное СНТ. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.