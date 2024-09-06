Красноярцы сообщили о стрельбе возле школы

Жители Красноярска услышали стрельбу возле школы № 66. Как сообщил сайт NGS24.ru, территорию на Аэроковокзальной улице оцепили. Полицейские никого не пускают в ближайшие дома.
Кто и откуда стрелял, пока неизвестно. Официальных комментариев не поступало. Информации о погибших или пострадавших тоже нет.
Ранее стрельба произошла в ресторане в центре Москвы. По предварительным данным, несколько человек повздорили, один из них схватился за травматическое оружие. Злоумышленника задержали, других фигурантов разыскивают. Пресненская межрайонная прокуратура взяла дело под свой контроль.
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