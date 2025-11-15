Красноярскому волонтеру пришлось мерзнуть на трассе из-за украденного бензина

Волонтер из поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» полтора часа мерзла на трассе по пути в красноярское село из-за украденного у нее бензина. Руководитель ПСО Светлана Торгашина рассказала 360.ru подробности ситуации.

По ее словам, женщина выехала из Большой Мурты на машине в Красноярск на мероприятие и по пути поняла, что топливный датчик не работает. На следующий день волонтер поехала обратно, предварительно заправив бак, но встала на трассе примерно в 18 километрах от города.

«Она пошла осматривать машину и увидела, что на крышка бензобака раскурочена. Неизвестные вскрыли замок и слили топливо», — отметила руководитель ПСО.

Она уточнила, что строение бака позволяет вскрыть замок и слить горючее.

«Никто не останавливалось, хотя было 11 часов утра, оживленное движение», — добавила Торгашина.

В итоге девушку вызволили приехавшие издалека волонтеры и сотрудники полиции.

Ранее двое злоумышленников украли 257 пожарных рукавов из подъездов жилых домов в Сколкове. Полиция задержала одного из преступников, им оказался ранее судимый мужчина.