Более 250 пожарных рукавов похитили из жилых домов в Сколкове

Двое мужчин похитили 257 пожарных рукавов из подъездов жилых домов по улице Эйнштейна в Сколкове. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кому и для чего понадобилось столько рукавов, неизвестно. В одном из подъездов злоумышленники попали на камеры наблюдения, благодаря чему одного из них уже вычислили и задержали. Выяснилось, что мужчина ранее судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело, задержанного взяли под стражу. Его подельника продолжают разыскивать.

