Жительница Пензенской области украла у инвалида все его накопления

Полиция Земетчинского района Пензенской области задержала женщину 1981 года рождения, которая подозревается в краже денежных средств. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Сообщается, что у 63-летнего инвалида первой группы исчезли 60 тысяч рублей, отложенных на установку водопровода весной. Пострадавший предположил, что кражу совершила его соседка, которая помогала ему по хозяйству, однако она отрицала свою вину.

Позже женщина созналась, что взяла деньги себе. Часть из них пошли на погашение долгов, а оставшуюся сумму она потратила на личные нужды.