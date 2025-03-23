Красноярский поселок увяз в болоте из-за талых вод

В Красноярском крае деревня Листвягово превратилась в болото после схода селя

Талые воды затопили деревню Листвягово в Краснотуранском районе Красноярского края. Кадры с последствиями затопления появились в соцсетях. В пресс-службе МЧС ситуацию с паводками назвали контролируемой.

На кадрах видно, что по улицам поселка стекают ручьи, а поросят сносит потоками грязи. От подтопления пострадали и дома местных жителей.

По данным пресс-службы МЧС по Красноярскому краю, эвакуацию населения проводить не планируют. На некоторых участках дорог региона ограничили движение с 22 марта

«Силы МЧС России проводят расчистку улиц и приусадебных участков от грязи», — отметили в пресс-службе.

Подтопления из-за паводков зафиксировали в 12 регионах. Подтопленными остаются 73 населенных пункта, 45 домов, 173 приусадебных участка и 48 низководных мостов. Спасатели устраняют последствия ЧП и обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья.