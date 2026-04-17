Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке следователей возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых. Об этом отряд сообщил в мессенджере МАХ .

Повторные поисковые мероприятия на территории поселка Кутурчин Партизанского района пройдут с 17 по 19 апреля.

«В поисках будут задействованы пять человек и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда», — написали в сообщении.

Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропали во время турпохода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, но приоритетной остается версия о несчастном случае.

В поисках пропавшей в красноярской тайге семьи задействуют профессиональные металлоискатели с функцией разделения металлов. На начальном этапе поисков привлекали собак, но после схода снега их использование неэффективно.