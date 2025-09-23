Красноярские силовики задержали 8 мигрантов-нелегалов на банкете на 620 человек

Мигрантов-нелегалов задержали на банкете на 620 человек в Красноярском крае

Рейд в поисках нелегальных мигрантов и причастных к обороту наркотиков провели сотрудники красноярских силовых структур в банкетном зале поселка Солонцы. Как сообщила пресс-служба краевого главка МВД, в мероприятии задействовали сотрудников полиции, управления ФСБ и спецназа Росгвардии.

В заведении силовики проверили 620 человек, 210 из которых оказались гражданами других государств. Запрещенных веществ или незаконных предметов у них не оказалось.

По итогам рейда для дополнительной проверки в отдел полиции доставили 26 мигрантов, восемь из которых находились на территории России нелегально.

Всего сотрудники полиции завели 10 административных дел за нарушение въезда и пребывания иностранцев на территории России, шесть — за нарушение правил пребывания в стране и три — за нарушение миграционных правил.

Кроме того, правоохранители собрали материалы для уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранцев и лиц без гражданства. Сейчас эти материалы находятся на проверке.

Заместитель министра внутренних дел Андрей Горовой во вторник, 23 сентября, заявил, что общее число находящихся в России иностранцев-нелегалов составило 670 тысяч человек. Он подчеркнул, что треть из них приходится на женщин и детей.