МВД подсчитало число живущих в России иностранцев-нелегалов

Количество нелегально находящихся в России иностранцев составило 670 тысяч человек. Такие данные в ходе выступления на координационном совете уполномоченных по правам человека привел заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Он напомнил, что с 10 сентября в силу вступил закон, который предусматривает наказание для иностранцев-нелегалов вплоть до выдворения из страны.

«На сегодня 670 тысяч человек остаются в стране незаконно. Хотел бы обратить внимание на то, что треть из них — это женщины и дети», — привело заявление Горового РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал указ, обязывающий въехавших в Россию иностранцев урегулировать свой правовой статус. Сначала конечным сроком установили 30 апреля, а потом продлили до 10 сентября.

Мигрантам, которые не прошли необходимую регистрацию, запретили менять место жительства или пребывания без уведомления отделов полиции, открывать счета в банках и водить транспортные средства. В случае нарушения этих ограничений иностранцам грозит депортация.