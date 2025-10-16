Кошмарный пожар в центре Луганска охватил тысячу квадратов и попал на видео
В центре Луганска произошел крупный пожар в жилом доме
Многоэтажный дом загорелся в Луганске. Видео с места происшествия распространила пресс-служба местного управления МЧС.
Огонь моментально захватил около 1000 квадратных метров. По данным прессы, речь идет о жилой многоэтажке на улице Тараса Шевченко. Дом расположен почти в самом центре города, рядом с музеем.
Судя по видео чрезвычайного ведомства, пожар начался где-то на верхних этажах дома. Огонь распространился на весь чердак, горит и крыша.
Спасатели уже начали эвакуировать жильцов. Ликвидировать пожар направили 45 сотрудников МЧС. Группировку усилили девятью единицами техники.
О пострадавших на данный момент не сообщалось. Местные власти не говорили и о причинах пожара. Специалисты экстренных служб продолжают борьбу с огнем, чтобы не допустить распространения пламени на соседние постройки.
В августе в ЛНР более 10 человек пострадали из-за природного пожара.