Кошмарный пожар в центре Луганска охватил тысячу квадратов и попал на видео

Огонь моментально захватил около 1000 квадратных метров. По данным прессы, речь идет о жилой многоэтажке на улице Тараса Шевченко. Дом расположен почти в самом центре города, рядом с музеем.

Судя по видео чрезвычайного ведомства, пожар начался где-то на верхних этажах дома. Огонь распространился на весь чердак, горит и крыша.

Спасатели уже начали эвакуировать жильцов. Ликвидировать пожар направили 45 сотрудников МЧС. Группировку усилили девятью единицами техники.

О пострадавших на данный момент не сообщалось. Местные власти не говорили и о причинах пожара. Специалисты экстренных служб продолжают борьбу с огнем, чтобы не допустить распространения пламени на соседние постройки.

