Краснодарские школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Ученики школы в Краснодаре отравились бытовым газом во время урока
Ученики одной из школ в Краснодаре отравились газом прямо во время занятий. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления МВД России по городу Артем Коноваленко.
По его словам, во время урока биологии учащиеся почувствовали запах, напоминавший бытовой газ. После этого у некоторых детей начались головные боли, а одна из учениц потеряла сознание.
«После занятия всех учеников отвели к медсестре для осмотра. Впоследствии состояние другого 13-летнего мальчика резко ухудшилось по дороге домой, откуда бригада скорой доставила его в больницу», — сказал Коноваленко.
Других деталей происшествия нет, правоохранители проводят проверку.
В июне пермские школьники массово отравились на выпускном. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.