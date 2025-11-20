Краснодарские школьники массово отравились опасным веществом во время урока

Ученики школы в Краснодаре отравились бытовым газом во время урока

Ученики одной из школ в Краснодаре отравились газом прямо во время занятий. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления МВД России по городу Артем Коноваленко.

По его словам, во время урока биологии учащиеся почувствовали запах, напоминавший бытовой газ. После этого у некоторых детей начались головные боли, а одна из учениц потеряла сознание.

«После занятия всех учеников отвели к медсестре для осмотра. Впоследствии состояние другого 13-летнего мальчика резко ухудшилось по дороге домой, откуда бригада скорой доставила его в больницу», — сказал Коноваленко.

Других деталей происшествия нет, правоохранители проводят проверку.

В июне пермские школьники массово отравились на выпускном. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.