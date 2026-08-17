Краснодарец разгромил 15 телевизоров в гипермаркете

В Краснодаре 34-летний местный житель сбросил 15 телевизоров в сетевом магазине. Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщила пресс-служба Росгвардии по региону.

Росгвардейцы получили сигнал «Тревога» и поймали мужчину, его передали полиции для разбирательства.

Краснодарец повредил технику на 1,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что на Урале пьяная жительница одного из поселков разнесла магазин топором из-за того, что ей не понравилось обслуживание. Женщина разгромила витрины и холодильники. Ущерб превысил 259 тысяч рублей. Полиция задержала нарушительницу, суд вынес ей приговор по статье о хулиганстве с применением оружия.