Биолог Марьинский: аномально теплая зима может спровоцировать нашествие змей весной

Аномальное тепло в южных регионах России может спровоцировать досрочное пробуждение клещей, паукообразных, комаров и других насекомых. Об этом предупредил биолог Вадим Марьинский в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».
Специалист отметил, что обычно активные с апреля, в этом году они могут начать пробуждение уже зимой при стабильной температуре воздуха выше нуля, передает kp.ru.
Кроме того, теплая погода создает благоприятные условия для раннего выхода змей. Это способно значительно увеличить их численность весной. Можно столкнуться с настоящим нашествием рептилий, добавил биолог Марьинский.
Житель Ленинского округа принял участие в марафоне «Дорога жизни»
Акцию памяти ко Дню снятия блокады Ленинграда провели в Мытищах
В Госдуме заявили об убийцах и бандитах в руководстве США
Суд удалил прессу с допроса Мизулиной по делу об угрозах треш-стримера Дурдиева
Первое в 2025 году заседание Совета депутатов прошло в Серпухове
Региональный педагогический семинар прошел в Серпухове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте