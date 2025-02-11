Кожа отслаивалась. Мужчина 83 дня мучительно умирал из-за роковой ошибки на работе

Mirror: в Японии рабочий три месяца умирал в муках из-за последствий радиации

Один из самых жутких случаев гибели от радиации произошел в Японии. Рабочий получил смертельную дозу облучения на заводе по переработке урана в Токаймуре, сообщила газета Mirror.

По данным издания, в 1999 году 35-летний Хисаси Оучи с коллегами загрузил в аппарат 16 килограммов урана вместо безопасных 2,4 килограмма. В итоге японец получил беспрецедентную дозу радиации в 17 000 миллизивертов.

Состояние мужчины ухудшалось с каждым днем. Его кожа отслаивалась, а ткани тела умирали. Также у Оучи перестали функционировать клетки кишечника, поэтому его постоянно мучили жуткие боли.

Интенсивное лечение не помогало японцу, тело которого буквально «сгорало заживо». Хисаси Оучи не мог терпеть мучений и умолял медиков прекратить лечение.

На 59-й день сердце рабочего остановилось, но врачи успели реанимировать его. Мужчина умер на 83-й день после того, как у него отказали органы.

Ранее на Ямале двухлетний ребенок проглотил два десятка маленьких магнитов. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он умер.