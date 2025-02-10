Двухлетний мальчик проглотил 20 мелких магнитов и умер

На Ямале двухлетний ребенок умер после того, как проглотил 20 мелких магнитов

Двухлетний ребенок из Губкинского в Ямало-Ненецком автономном округе умер после того, как проглотил два десятка маленьких магнитов. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Медицинские работники оперативно провели диагностические и реанимационные мероприятия. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось», — рассказали представители ведомства.

По данным Telegram-канала «Реальный Ноябрьск», ЧП произошло в поселке Пурпе. Родители мальчика заметили пропажу магнитов-бусинок, с которыми играл сын, и, несмотря на то, что он вел себя как обычно, обратились за медицинской помощью.

В больницу ребенка доставили сотрудники скорой помощи. Медики оценили его состояние как тяжелое и попытались спасти мальчика, но он скончался.

Ранее в частной клинике в Казани погиб годовалый ребенок. Отец ребенка Рафаил в беседе с 360.ru заявил, что остеопат, на прием к которой он привел сына, полтора часа издевалась над ним.