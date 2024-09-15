Мужчина споткнулся о кота и сломал позвоночник

Музыкант из Великобритании Крис Роули споткнулся о своего кота и 14 часов пролежал на полу, не сумев подняться из-за тяжелых множественных переломов. Мужчина получил травмы, характерные для автомобильной аварии, сообщила газета The Mirror .

Сфинкс по кличке Эрик Морекам решил поиграть с хозяином и вцепился ему в ногу. Пытаясь увернуться, 59-летний Роули упал с лестницы, сломал позвоночник, девять ребер, травмировал шею, пробил череп, пережил кровоизлияние в мозг и легкие. Мужчина 14 часов пролежал на полу в луже крови, пока его не заметила вернувшаяся с работы возлюбленная. Все это время кот мял лапами грудь хозяина.

«Я не могу вспомнить многого, просто быстрое падение — оно было быстрым и закончилось за считанные секунды. <…> Мой телефон разрядился — я не мог встать, я физически не мог встать — это самое тяжелое ощущение — это почти как клаустрофобия», — рассказал он.

Пострадавшего увезли в Королевский медицинский центр в Ноттингеме. Врачи заявили, что только на то, чтобы поставить Роули на ноги, потребуются от шести до 12 месяцев.

В России произошел другой необычный случай с участием котов. Животные подрались в магазине в Ростове-на-Дону, повредили потолок и разбили несколько бутылок.