Котов, шиншиллу и хомяка спасли из горящего дома в Ростовской области

МЧС: огнеборцы спасли в Батайске хомяка, шиншиллу и трех котов

Пожарные спасли питомцев, заблокированных в горящем доме в Батайске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели вытащили из огня трех котов, шиншиллу и хомяка. МЧС опубликовало видеозапись с работой огнеборцев.

На кадрах видно, как пожарные передали хозяевам их напуганных животных. Одна женщин не смогла сдержать слез при виде спасенной кошки. На кадрах — момент передачи молодой хозяйке клетки с шиншиллой.

«Спасибо, братан», — обратился один из жильцов дома к спасателю, который отдал ему кота.

В пресс-службе отметили, что площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров.

Ранее сотрудники МЧС вызволили из охваченной пламенем конюшни в Мытищах 48 лошадей. Здание с животными загорелось в июне в деревне Ульянково. Благодаря слаженной работе пожарных лошади не пострадали.

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