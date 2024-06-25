Спасатели вызволили 48 лошадей из горящей конюшни в Мытищах

Работники «Мособлпожспаса» ликвидировали пожар в конно-спортивном комплексе в Мытищах и спасли 48 лошадей. Инцидент произошел 24 июня.

По словам начальника ПСЧ-326 Дмитрия Анисимова, сообщение о ЧС поступило в Систему-112 от очевидцев. Они рассказали, что в деревне Ульянково горит конюшня, в которой взаперти находятся животные.

«Оценив обстановку, начальник караула объявил ранг пожара 1-БИС и запросил дополнительные силы и средства, а также подал команду на эвакуацию лошадей», — уточнил Анисимов.

Профессиональная и слаженная работа пожарных позволила ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки. Отмечается, что животные не пострадали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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