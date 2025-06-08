Котенок выбежал на дорогу и парализовал движение в Петербурге

В Санкт-Петербурге котенок выбежал на дорогу на Невском проспекте и скрылся под одной из машин. Водители остановили движение, чтобы достать животное, сообщил Telegram-канал «ЗвероПятница» .

Котенок скрылся под Jaguar, когда его заметил водитель фургона. К мужчине присоединились другие водители, чтобы вытащить испуганного котенка.

«В итоге операция „достать кота из-под машины“ закончилась успешно и под аплодисменты»», — уточнили авторы канала.

В результате котенка еще и пристроили в добрые руки. Его забрал к себе водитель иномарки. Спасенному совместно выбрали имя, назвав его Невский.

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