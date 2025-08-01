Кота, застрявшего в граните на набережной Фонтанки, до сих пор не спасли

Спасатели и волонтеры уже несколько дней пытаются вытащить кота, застрявшего в гранитной облицовке набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил местный телеканал «78» .

Животное находится на глубине около четырех метров и в двух метрах от бетонной стены. При этом спасти кота не получается еще и потому, что животное изрядно напугано и убегает от людей. Кроме того, уровень воды в реке поднимается.

«Подъем» со ссылкой на Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил, что на место направят патрульный катер, который будет предупреждать проходящие суда и призывать их сбавить скорость, чтобы не создавать волны.

Ранее кот застрял в окне многоэтажки на 12-м этаже в Троицке. Однако тогда спасатели смогли достаточно быстро извлечь его на свободу.