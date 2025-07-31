Кот застрял в щели в набережной в Петербурге. Его пытаются спасти уже 4 дня

В Санкт-Петербурге волонтеры уже четыре дня пытаются спасти кота, который застрял в отверстии стены на набережной Фонтанки у самой воды. Об этом сообщила в Telegram-канале служба спасения животных «Кошкиспас».

Впервые кота увидели в отверстии гранитной стены ночью 28 июля. Добровольцы попытались вытащить животное с помощью четырехметровой петли, но оно убежало.

Потом к операции подключились спасатели, волонтеры и дайверы, но это не дало результатов. Когда вода временно спала, кота вновь попытались поймать с помощью петли, но он постоянно вырывался. Волонтеры смогли только накормить его.

В четверг, 31 июля, уровень воды поднялся и работы вновь пришлось отложить. Ближайшая возможность спасти кота появится после выходных, когда уровень воды в реках вернется к стабильным значениям. Спасатели не теряют надежды вызволить животное.

Ранее в Троицке спасли кота, который застрял в окне на 12-м этаже. Жизни животного сейчас ничего не угрожает.