Кот, нелегально приплывший из Турции, не может покинуть Россию без документов

Кот, который в контейнере судна приплыл из Стамбула в Новороссийск, не сможет покинуть порт и вернуться обратно без соответствующих документов и разрешения. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в транспортно-логистической компании России FESCO.

«Он не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов. Обратно без документов его тоже непонятно, как везти, турецкие таможенники зададут те же самые вопросы: „На основании чего вы привезли незадекларированное животное без документов?“. В итоге он может оказаться в ситуации, как тот герой советской комедии „Приключения итальянцев в России“, который летал туда-обратно без паспорта», — заявили в компании.

Животное находится в хорошем состоянии. В ближайшие дни к нему приедет ветеринар, чтобы осмотреть на предмет заболеваний. Сотрудники порта ухаживают за котом, кормят и поят его. Многие хотят приютить турецкого нелегального путешественника, но его дальнейшую судьбу решат соответствующие органы власти.

Кот переплыл Черное море и добрался из Турции в Россию в контейнере судна на прошлой неделе. Моряки случайно обнаружили пушистого нелегала, когда он выдал свое присутствие на борту мяуканьем из грузового отсека.