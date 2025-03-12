Кот в одиночку нелегально прибыл из Стамбула в Новороссийск

Прибывшего из Турции кота-нелегала могут депортировать из России

Кот из Турции переплыл Черное море в контейнере судна, следовавшего из Стамбула в Новороссийск. Моряки случайно обнаружили пушистого нелегала, сообщили в Telegram-канале транспортной группы FESCO.

Животное выдало свое присутствие на борту мяуканьем из грузового отсека. Члены экипажа кормили и поили его через узкую щель, ведь вскрывать контейнеры запрещено. Как черный кот оказался в нем неизвестно.

В итоге пушистого путешественника вытащили из контейнера после прибытия в Россию. По правилам таможни, кот приплыл в Россию нелегально, теперь ему грозит принудительная депортация.

Сейчас животное, которому уже дали кличку Бурак, ждет решения вопроса о своей депортации в порту Новороссийска. А пока он находится у сотрудников транспортной компании.

В том случае, если кот сможет остаться в России, ему готовы найти новых хозяев или определят в приют для животных.

Ранее стало известно о гибели кота по кличке Васька при пожаре в магазине в Петропавловске-Камчатском. Питомца знал и любил весь микрорайон.