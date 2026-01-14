Кошка несколько суток выживала на холодном балконе в Истре

Жители города через чат «Истра онлайн» сообщили о животном, запертом на балконе третьего этажа. История спасения кошки по кличке Маруся заняла несколько дней и потребовала вмешательства администрации, управляющей компании и местных жителей.

Соседи заметили кошку на неотапливаемом балконе и подняли тревогу. Хозяева квартиры отсутствовали, а сотрудники МЧС не имеют права вскрывать двери по таким обращениям. Администрация и управляющая компания разыскали владельца жилья. Мужчина сказал, что кошки у него нет, но согласился открыть балкон, чтобы спасатели могли забрать животное.

Позже выяснилось, что кошка живет в квартире на верхних этажах. Спасатели опросили соседей и нашли настоящего хозяина. Измученная и замерзшая Маруся сразу узнала своего человека и прыгнула ему в руки.