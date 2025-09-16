Космонавта-рекордсмена Бударина госпитализировали из-за рецидива рака

По данным журналистов, новообразование удалили, состояние космонавта улучшается. Медики допускают, что болезнь могла вернуться из-за воздействия радиации на орбите. Официально данные об этом подтверждены не были.

С 2007 по 2011 год Бударин работал депутатом Госдумы. Его суммарный налет в космосе составил 444 суток, также он два раза выходил на шаттлах NASA за пределы атмосферы и провел 44 часа в скафандре за бортом станций «Мир» и МКС.

Ранее стало известно о срочной госпитализации телеведущего Николая Дроздова. По данным журналистов, он попал в больницу с подозрением на кровотечение в ЖКТ. До этого зоолог уже лежал в стационаре с диагнозом «воспаление поджелудочной».