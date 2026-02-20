«Кошмарят весь район»: три добермана напали на молодую женщину во Владивостоке

Три добермана напали на женщину во Владивостоке, их хозяйка пыталась откупиться

Три добермана напали на молодую женщину во Владивостоке, она попала в больницу. Хозяйка собак не хочет идти на контакт и пыталась откупиться, а соседи говорят, что от нее устал весь район. Подробности 360.ru рассказала мать пострадавшей Наталья.

По словам женщины, дочь гуляла с собственным цвергпинчером и говорила с матерью по телефону, когда к ней подбежали доберманы. Собаки были не на поводках и без намордников. Наталья услышала крик, и связь оборвалась.

Спустя пять минут, дозвонившись до дочери, встревоженная женщина услышала, что та плачет и говорит, что ее покусали. Молодая пара, увидевшая, что произошло, сразу подбежала на помощь. В этот момент появилась и сама хозяйка доберманов.

«Она не подбежала и говорит: „Вы что кричите, они же у меня маленькие“. Дочь задрала штанину, показала — у нее кровь на ноге. Женщина сказала: „Я сейчас принесу вам деньги“. Дочь говорит: „Какие деньги? Вы собак уберите, мне не нужны ваши деньги“», — рассказала Наталья.

У пострадавшей на ноге рваная рана, она находится под наблюдением врачей. Карликовый пинчер не пострадал.

Муж покусанной женщины находится в рейсе и не мог сразу приехать, поэтому попросил о помощи брата. Однако тот, придя по адресу с женой, не застал владелицу доберманов дома.