«Хозяева бездействуют». В Кетове домашние собаки на самовыгуле покусали ребенка

ЧП произошло днем 20 января селе Садовое Кетовского муниципального округа. Собаки на «самовыгуле» напали на девочку и покусали ее. Татьяна рассказала, что собаки были не бездомные, а хозяйские, которых отпускают погулять. Участковый не может никак повлиять на ситуацию, ведь чтобы наказать виновных, их сначала нужно отыскать.

«Есть закон, есть предусмотренные штрафы за самовыгул, но это же нужно искать хозяина собаки, а зачем это делать, когда можно найти пару бедолаг из числа бездомных собак и сделать их виноватыми! Обычные бездомыши очень шугливые и обходят людей стороной, а вот нападают как раз собаки хозяйские, у которых сносит голову, когда они видят суку в течке, там кобели срываются с цепей и бегут за ней! Практически все собаки в ошейниках, имеют дом и хозяина, да только хозяева бездействуют и не устраняют проблему», — рассказала о проблеме Татьяна.

Женщина отметила, что необходимо в принудительном порядке заставлять владельцев собак чипировать своих питомцев, ставить их на учет и стерилизовать тех, кто не имеет племенной ценности. Это поможет избежать бесконтрольного размножения, а также выкинутых на улицу щенков, которые пополняют свору бездомных собак.

«Мама написала везде заявления. Возможно, в этот раз участковый начнет шевелиться! Хотя он может только выезжать и разбираться с собаками на месте, а вот находить и наказывать хозяев — это видимо не особо важное дело!» — резюмировала Татьяна.

СК возбудил уголовное дело о халатности по факту нападения собак на ребенка. Следователи выясняют обстоятельства дела.