«Кошмарит всю округу». Соседи обвинили продюсера Устинова в неадекватном поведении

Продюсер фильма «Вий 3D» Руслан Устинов целыми днями слушает матерные песни и угрожает соседям в подмосковной деревне Милорадово. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам соседа, кинопродюсер поливает водой его участок, бросается камнями, а однажды даже якобы прострелил руку за просьбу сделать музыку тише. При этом сам ни с кем не идет на контакт и не открывает двери, когда приезжает полиция.

«Он кошмарит всю округу уже несколько лет, ежедневно врубает разные треки, в том числе матерные, на полную катушку с 9 утра до 22 вечера. Чаще всего звучит „Ленинград“. <…> Участковый тоже ничего поделать не может, жалуются жители», — добавил источник канала.

Сосед Устинова убежден, что продюсер таким образом пытается выжить его с участка.

Ранее жители жилого комплекса «Ново-Антропшино» в Ленинградской области рассказали, что их сосед регулярно хулиганит в подъезде, а недовольным присылает угрозы с фейковых аккаунтов и пытается их провоцировать, специально вставая под камерами наблюдения. По их мнению, мужчина нездоров психически.