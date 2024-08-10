«Кошмарит район». Дерзкий ребенок за рулем иномарки устроил переполох в Подмосковье

Источник 360.ru: 12-летнего подростка в Томилине забрали в ОВД за езду за рулем

В рабочем поселке Томилино объявился «самый юный водитель». Двенадцатилетний мальчик за рулем иномарки держал в страхе жильцов одного из ЖК, гоняя по двору на родительской машине, рассказала 360.ru местная жительница Оксана.

Жильцы долго не могли «поймать» на фото или видео малолетнего гонщика, а когда им наконец это удалось, тут же вызвали полицию.

«Приехали, вроде бы, два экипажа ППС, участковый. Соседи пишут, что маму с ребенком забрали в отделение. Надеюсь, не откупятся <…> Этот мальчик уже неделю точно кошмарит район. Родители с маленькими детьми писали, но никак не могли заснять его на месте преступления. Вчера он просто оборзел», — рассказала Оксана.

Когда ребенок катался кругами у детской площадки, одна из мам сделала ему замечание. В ответ мальчик обматерил ее, отметила собеседница 360.ru.

Жительница двора Анна подтвердила, что мальчик ездил по территории жилого комплекса не первый раз. Прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы пообщались с родителями мальчика.

«С их слов, сыну ключи не давали, он их сам брал, когда родители были на работе или спали. Но не верится. На данный момент мальчиком занимаются сотрудники ПДН. Так же у владельца машины огромное количество штрафов», — отметила она.

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