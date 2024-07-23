Пьяный подросток за рулем легковушки устроил смертельное ДТП в Удмуртии

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла в Красногорском районе Удмуртии. Предположительно, виновником стал 16-летний подросток, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на УГИБДД по региону.

По предварительным данным, юноша, находясь за рулем ВАЗ-2115 в состоянии опьянения, не справился с управлением. В результате легковушка съехала с дороги и перевернулась.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила 19-летняя пассажирка, которая не была пристегнута. Сам водитель и 13-летний мальчик, также находившийся в салоне, не пострадали.

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте