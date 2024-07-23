Пьяный подросток за рулем легковушки устроил смертельное ДТП в Удмуртии

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла в Красногорском районе Удмуртии. Предположительно, виновником стал 16-летний подросток, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на УГИБДД по региону.

По предварительным данным, юноша, находясь за рулем ВАЗ-2115 в состоянии опьянения, не справился с управлением. В результате легковушка съехала с дороги и перевернулась.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила 19-летняя пассажирка, которая не была пристегнута. Сам водитель и 13-летний мальчик, также находившийся в салоне, не пострадали.