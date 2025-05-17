Кошмар в облаках. Самолет с 200 пассажирами 10 минут летел без пилота

Пилот Lufthansa на 10 минут потерял сознание во время полета

Airbus A321 авиакомпании Lufthansa провел в воздухе 10 минут без управления после того, как второй пилот внезапно потерял сознание, а капитан оказался заблокирован за дверью кабины. Об этом изданию PYOK сообщили в испанском бюро по расследованию авиапроисшествий.

Рейс LH1140 двигался из Франкфурта в Севилью. В тот момент, когда лайнер находился в воздушном пространстве Испании, командир экипажа вышел из кабины в туалет.

Всего через 30 секунд второй пилот, 38-летний мужчина, пережил тяжелый приступ, вызванный невыявленным ранее заболеванием сердца. Врачи не заметили патологии при прохождении медосмотра.

По данным с черных ящиков, второй пилот начал хаотично нажимать кнопки на панели управления. Сработал сигнал тревоги. В течение 10 минут никто не управлял самолетом, пока капитан отчаянно пытался попасть обратно в кабину.

Он трижды не смог ввести стандартный код доступа. Лишь при использовании экстренного кода дверь открылась. Второй пилот к тому моменту почти потерял сознание.

Экипаж срочно оказал пострадавшему первую помощь, а самолет перенаправили в мадридский аэропорт Барахас. Пилота доставили в больницу и вскоре выписали.

Авиавласти Испании призвали срочно вернуть правило «двух человек в кабине» — рекомендацию, которую Lufthansa и многие другие авиакомпании ранее отменили. Это требование ввели после трагедии рейса Eurowings 9525, когда в марте 2015 года второй пилот преднамеренно разбил самолет в Альпах, убив всех 150 человек на борту.

Ранее в крушении вертолета в Японии погибли три человека.