Три человека погибли в результате крушения спасательного вертолета в Японии

NHK: три человека погибли при крушении спасательного вертолета в Японии

Три человека погибли при крушении вертолета японской спасательной службы над Японским морем рядом с островом Цусима. Об этом сообщило NHK .

В результате ЧП скончались 86-летняя пациентка, которую доставляли в префектуру Фукуока, один из врачей и родственник, сопровождавший женщину. Еще троих членов экипажа нашли спасатели, пострадавших госпитализировали.

Связь с вертолетом прервалась, когда он был в 10 километрах от аэропорта, в котором должен был приземлиться. Причины случившегося неизвестны, началось расследование.

Ранее авиакатастрофа случилась в аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона — рухнул пассажирский самолет Delta Airlines, прибывший из Миннеаполиса. На борту было примерно 80 человек. К месту крушения направили три вертолета скорой помощи. По данным журналистов, большинство пассажиров не пострадали.