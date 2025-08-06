Кошмар на высоте в километры. Салон авиалайнера атаковали полчища тараканов

Во время недавнего рейса авиакомпании Air India два пассажира заметили тараканов, которые ползали в салоне. Об этом сообщили представители перевозчика изданию USA Today .

Насекомых заметили на рейсе AI180, следовавшем из Сан-Франциско в Мумбаи с промежуточной посадкой в Калькутте. Пассажиры обратились к экипажу с жалобой, после чего их пересадили на другие места.

Во время дозаправки в аэропорту имени Нетаджи Субхаса Чандры Боса в Калькутте самолет подвергли тщательной уборке, на борт поднялись дезинсекторы.

Рейс отправился в Мумбаи по расписанию. В компании отметили, что несмотря на регулярную обработку воздушных судов, насекомые могут проникнуть на борт во время наземного обслуживания.

Air India пообещала провести внутреннее расследование, чтобы выявить источник появления тараканов и принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Представители перевозчика принесли официальные извинения пострадавшим пассажирам. Это уже не первый случай, связанный с насекомыми на рейсах Air India. В 2019 году один из пассажиров сообщил о таракане, найденном в поданном ему обеде.

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