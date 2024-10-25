Кошку забыли в пакете в поезде «Аэроэкспресса» в Москве

Пассажиры забыли кошку в поезде «Аэроэкспресс», следовавшем из Одинцово в Москву. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва с огоньком».

По сообщению перевозчика, животное прибыло на Белорусский вокзал из Одинцово в 19:06. Кошку нашли в пакете, она была сильно растеряна.

Сотрудники терминала «Аэроэкспресса» приютили домашнее животное, пока за ней не вернется хозяин.

Ранее на северо-востоке Москвы обнаружили машину, в которой находилось 18 запертых кошек. Охранники гипермаркета сообщили, что автомобиль стоял на парковке около года. В ней жили мать и дочь. Девочка умерла от сахарного диабета, после этого хозяйку авто отправили на лечение в психиатрическую больницу.