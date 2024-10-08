Жившая в машине с 18 кошками семья из Москвы справляла нужду в авто

Mk.ru: жившие в авто с 18 кошками мать и дочь справляли нужду в машине

Мать и дочь, жившие в автомобиле с 18 кошками в Москве, справляли нужду прямо в транспорте. Подробностями о жизни семьи поделился сайт mk.ru.

По данным издания, обнаруживший животных внутри авто мужчина обратил внимание, что в салоне кроме кошачьих экскрементов были несколько пятилитровых канистр с человеческими испражнениями.

Регистрационные номера на машине были белорусскими. Также в авто отсутствовал двигатель.

«Может, женщина продала двигатель или отвезла его в ремонт, поэтому и стояла так долго на парковке», — предположила принимавшая участие в спасении кошек женщина.

Очевидцы обнаружили на парковке на северо-востоке Москвы машину с 18 запертыми кошками. Охранники гипермаркета сообщили, что автомобиль стоял на парковке около года. В ней жили мать, дочь и кошки. Девочка умерла от сахарного диабета, а хозяйку авто направили в психиатрическую больницу.