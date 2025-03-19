Кошка залезла под капот машины на юго-востоке Москвы и застряла

Кошка залезла под капот автомобиля на Сочинской улице на юго-востоке Москвы и не смогла оттуда выбраться. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Водительница остановилась на светофоре, когда животное решило проникнуть в машину. Выбраться оттуда питомец сам уже не смог.

Приехавшие спасатели тоже не справились с задачей. Выяснилось, что для спасения кошки придется снимать защиту картера, а для этого нужно ехать в автосервис. Женщина прислушалась к совету и направилась туда.

В ноябре другой кот застрял под капотом автомобиля на Ленинском проспекте. Перепуганное животное достал оттуда сам владелец. Как только кот оказался на свободе, он убежал.