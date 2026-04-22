Росгвардейцы спасли котят в Раменском

В городе Раменское сотрудники вневедомственной охраны проявили не только профессионализм, но и человечность, спасая беззащитных созданий.

Во время обычного патрулирования старший прапорщик Михаил Д. и его напарник услышали писк новорожденных котят. Пушистые малыши оказались в опасности: они сидели в холодной воде в придорожной канаве недалеко от отдела.

«Мимо не смогли пройти, сердце сжималось», — вспоминает Михаил.

Сотрудники Росгвардии не только спасли малышей, но и нашли их маму — бездомную кошку, которая окотилась в неподходящем месте.

В отделе рассказали, что случаи спасения животных здесь не редкость. Однажды росгвардейцам даже довелось спасать собак из горящего дома.

Сейчас котята в безопасности, находятся рядом с мамой. Один из сотрудников Росгвардии планирует забрать одного малыша к себе.